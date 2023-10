La storia di Christopher Nolan – Il grande ritorno di A qualcuno piace cult

Leggi su screenworld

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dicono che la carriera di ogniregista sia divisa in tre atti o parti: premessa, svolta e prestigio. La premessa diè la più classica e romantica possibile: un bambino di 7 anni va al cinema per la prima volta e si trova davanti a Guerre Stellari. Colpo di fulmine immediato. Ma se Star Wars è il film che fa innamoraredel cinema, il film che lo farà innamorare della regia è un altro. Siamo sempre nello spazio interstellare, ma l’approccio è leggermente diverso: 2001 Odissea nello spazio. George Lucas e Stanley Kubrick come imprinting: cinema commerciale e cinema d’autore. Due anime opposte cheha sempre cercato di far convivere. Un cortocircuito che racconteremo nel nuovo episodio di A...