(Di lunedì 30 ottobre 2023) Al processo d'appello la Procura ha chiesto la conferma dell’ergastolo del primo grado per l'uomo che la sera del 4 gennaio 2021 hail padre e la madre strangolandoli per poi gettare i loro corpi nel fiume. La procuratrice dell'appello: «Gli auguro di affrontare idemoni, nessuna vendetta»

...nel 2015 e che fino ad oggi ha portato l'Olbia a partecipare consecutivamente e in modo sostenibile a otto campionati italiani professionistici per la prima volta nelladel club'.Räber ,...

La storia di Benno Neumair che ha ucciso i suoi genitori Vanity Fair Italia

Un Giorno in Pretura riparte con il delitto di Bolzano DavideMaggio.it

Bolzano – Assoluzione per l’omicidio del padre perché non imputabile. Assoluzione per l’omicidio della madre perché non imputabile, o riconoscimento della seminfermità previa esclusione dell’aggravant ...Benno Neumair, nel 2021, aveva ucciso i suoi genitori, dopo alcuni tentativi di depistaggio, l'uomo ha poi confessato il duplice omicidio, da allora i suoi legali hanno ...