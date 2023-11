La Spezia si conferma tabù per l’Amen BC Servizi SBA

Leggi su lortica

(Di lunedì 30 ottobre 2023)Basket Club-Amen BCArezzo 84-74 Parziali: 28-25; 48-40; 67-55: Carpani 2, Mencarelli ne, Preci ne, Paoli F. 23, Paoli M., Cotza ne, Steffanini, Fazio 2, Pietrini, Sakalas 25, Tintori 15, Rajacic 17. All. ScoccheraAmen BC: Pelucchini 11, Zocca 19, Toia 8, Iannicelli 5, Rossi 7, Jankovic 9, Semprini 7, Calzini, Vagnuzzi 3, Giommetti 4, Terrosi 1, Provenzal. All. Evangelisti Ass.Liberto Sconfitta perBCArezzo sul campo delloBasket Club al termine di una gara che i padroni di casa hanno condotto per tutti i 40 minuti. Partono subito forte i padroni di casa che giocano in velocità tenendo un alto ritmo alla partita, la SBA però non si fa trovare impreparata e risponde colpo su colpo agli avversari (28-25 al 10?). Nel ...