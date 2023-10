(Di lunedì 30 ottobre 2023)Basket Club-Amen BCArezzo 84-74 Parziali: 28-25; 48-40; 67-55: Carpani 2, Mencarelli ne, Preci ne, Paoli F. 23, Paoli M., Cotza ne, Steffanini, Fazio 2, Pietrini, Sakalas 25, Tintori 15, Rajacic 17. All. ScoccheraAmen BC: Pelucchini 11, Zocca 19, Toia 8, Iannicelli 5, Rossi 7, Jankovic 9, Semprini 7, Calzini, Vagnuzzi 3, Giommetti 4, Terrosi 1, Provenzal. All. Evangelisti Ass.Liberto Sconfitta perBCArezzo sul campo delloBasket Club al termine di una gara che i padroni di casa hanno condotto per tutti i 40 minuti. Partono subito forte i padroni di casa che giocano in velocità tenendo un alto ritmo alla partita, la SBA però non si fa trovare impreparata e risponde colpo su colpo agli avversari (28-25 al 10?). Nel ...

... com'era capitato allolunedì. E Corini dovrà rivedere alcune sue scelte. Per la quarta ...di non essere in un periodo di forma favorevole ma confeziona le giocate più tecniche del ...

La Spezia si conferma tabù per l’Amen BC Servizi SBA arezzoinforma.it

Le pagelle: Serpe è una grande sorpresa, Zurkowski una conferma CittaDellaSpezia

Dopo aver eliminato il Cosenza nel primo turno di qualificazione, il Sassuolo è pronto ad affrontare i sedicesimi di Coppa Italia. I neroverdi affronteranno lo Spezia al Mapei Stadium, gara in program ...Il congresso provinciale del Movimento Cristiano Lavoratori della Spezia ha riconfermato all'unanimità Giorgio Scotto come presidente. Le elezioni hanno visto l'elezione di Oscar Calisto come vicepres ...