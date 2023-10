La procura convocherà Leonardo Apache La Russa | è indagato per violenza sessuale

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ladi Milano vuole convocare per l’interrogatorioLae l’amico dj Tommaso Gilardoni, accusati di. I due sono stati denunciati da un’ex compagna di scuola del figlio del presidente del Senato. Gli interrogatori dovrebbero tenersi tra novembre e dicembre davanti agli investigatori della Squadra Mobile e al pm Rosaria Stagnaro, che coordina l’inchiesta con l’aggiunto Letizia Mannella.LEGGI ANCHE: Botte alla compagna incinta, arrestato il trapper Gallagher Si attende la comparazione del Dna individuata sui reperti sequestrati I due giovani, durante l’interrogatorio, saranno invitati anche comparare il loro profilo genetico con l’unica traccia di Dna, compatibile con un profilo maschile, individuata sui reperti sequestrati. Nel ...

