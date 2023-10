La partita più pazza delle 12 e 30

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Fra queste ultime, disperate propaggini d’estate la12.30 si guarda come un rito del sonno; il vago stordimento di chi ha sballato il ciclo circadiano svegliandosi troppo tardi, forse l’ombra della bevuta della sera prima, un po’ di sana noia. È lameno invitante della Serie A, lo sanno anche le tv, che in quello slot ci ficcano sfide dal fascino di nicchia, a essere onesti. Sfide disperate fra squadre in difficoltà, o annoiate tra altre senza obiettivi. Tutto ciò che insomma è considerato uno scarto del famigerato “prodotto Serie A”. Partite che quasi si spera non vengano viste e che nemmeno i protagonisti vogliono giocare – Sarri ha definito quello12.30 «un’orario del cazzo». Forse si è ancora troppo addormentati per giocare bene a calcio? Le partite12.30 sembrano ...