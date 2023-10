La pace utile ai signori della guerra

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ieri il il presidente del governo israeliano ha testualmente detto: “Coloro che osano accusare i nostri soldati di crimini disono persone imbevute di ipocrisia e di menzogne che non hanno una sola goccia di moralità”. Benjamin Netanyahu afferma che l’esercito israeliano è “l’esercito più morale del mondo” e “fa di tutto per evitare di danneggiare coloro che non sono coinvolti”. Ieri il primo ministro Benjamin Netanyahu ha affermato che l’esercito israeliano è “l’esercito più morale del mondo” Ieri il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres, durante una visita a Kathmandu, capitale del Nepal, ha testualmente dichiaro: “La situazione a Gaza sta diventando sempre più disperata di ora in ora”. “Mi rammarico che invece di una pausa umanitaria estremamente necessaria, sostenuta dalla comunità internazionale, Israele abbia intensificato le sue operazioni ...