La notizia del medico multato per il troppo lavoro causa Covid mi ha provocato due reazioni diverse

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ladi unche, durante la pandemia, ha lavorato molto oltre il suo orario die per questo venivadall’ispettorato sulè uscita nell’ultimo mese. Su intervento del presidente della Repubblica la multa è stata tolta. Questami hadue. A livello personale sono solidale con il collega che con abnegazione, in un momento di difficoltà, ha supplito a delle mancanze di organico. In linea generale sono però d’accordo con l’ispettorato del. Non è giusto che un lavoratore operi per tante ore di straordinario. I motivi sono due. Il primo è che supplisce a una carenza facendo in modo che la dirigenza non assuma mai altro personale. Se infatti tre ...