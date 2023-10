La manovra approda in Aula | arriva l’ok del Quirinale La maggioranza | «Iter spedito | nessun emendamento» Ma i medici restano sul piede di guerra per i tagli alla sanità

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Stasera il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha autorizzato la presentazione dellaalle Camere.Legge di Bilancio, per procedere spediti verso l’approvazione dellae evitare così pericolosi ritardi sulla tabella di marcia: questo è l’accordo siglato oggi nel vertice di, secondo quanto fa sapere Palazzo Chigi in una nota. Dove si annuncia anche che «come previsto, oggi il testo sarà trasmesso al Parlamento, dopo il necessario drafting e la firma di autorizzazione del Capo dello Stato». Il messaggioal termine della riunione svoltasi oggi, 30 ottobre,quale hanno partecipato la premier Giorgia Meloni, i ministri e vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro ...

... che sottolinea "l'esito positivo" del vertice e rivendica "l'apprezzamento per l'accoglimento delle sue istanze, alcune delle quali saranno inserite nel decreto collegato alla, già all'esame ...

Necessario marciare uniti visti i numeri risicati a Palazzo Madama dove la manovra dovrebbe approdare stasera, dopo la bollinatura e il passaggio in Quirinale. Domani è già convocata la commissione ...Oggi è il giorno clou, dopo un balletto di bozze durato giorni la versione definitiva della manovra dovrebbe approdare in Parlamento oggi. Il tutto alla fine dell’ennesimo vertice di maggioranza, in ...