La malattia | il ritorno della paura | le lacrime | Fedez a tutto tondo da Fazio

(Di lunedì 30 ottobre 2023) «Chiedo al governo di non tagliare il bonus psicologo: sarebbe come sputare in faccia alle persone che ne hanno bisogno»., dallo studio di Che tempo che fa su Nove, ospite di Fabio, va dritto all’obiettivo e chiede al governo che si agisca per sanare un’emergenza silenziosa ma reale ed enorme del nostro Paese: la mancanza di salute mentale. Prima diporta i dati: due milioni di adolescenti soffrono di disturbi mentale (Istat), e l’Organizzazione Mondiale Sanità ha dichiarato che la seconda causa di morte tra i ragazzi e le ragazze di questa fascia d’età è il suicidio. «Questi dati sono pervenuti a chi ci governa, è un’emergenza concreta di cui nessuno parla. Io voglio dire una cosa: lo scorso governo ha stanziato 25milioni di euro per il bonus psicologo, con la nuova finanziaria l’attuale ...