La lunga estate in Sicilia | per gli esperti verso la desertificazione

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La settimana è cominciata con i 32 gradi di massima registrati il 30 ottobre. A Palermo sembra ancorapiena nonostante l’autunno secondo il calendario sia abbondantemente cominciato. Nell’ennesima giornata di caldo anomalo in città non solo i turisti dal nord si aggirano per la città in maglietta e pantaloncini. Tutti hanno le maniche corte e gli abiti leggeri che si indossano ad agosto. Il cambio stagione viene ulteriormente rinviato. Restano negli armadi giacche e maglioni autunnali della passata stagione mentre i negozi espongono in vetrina i capi delle nuove collezioni autunno/inverno, che pochi hanno al momento voglia di acquistare. E se i commercianti guardano prepoccupati alle temperature che non accennano a diminuire, per molti abitanti e turisti l'occasione di prore la stagione dei bagni è irresistibile. Le spiagge sono piene ...