“La locandiera” di Goldoni per la regia di Antonio Latella in scena a Città di Castello e a Perugia – Dal 31 ottobre al 5 novembre

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dopo il debutto in prima assoluta lo scorso 15a Spoleto, Ladi Carloper ladi, nuova produzione del Teatro Stabile dell’Umbria, apre la Stagione del Teatro degli Illuminati didi, martedì 31alle 20.45 (replica sold out), per poi proseguire la sua tournée al Teatro Morlacchi dida mercoledì 1 a domenica 5(mercoledì ore 20.45, giovedì ore 19.30, venerdì ore 20.45, sabato ore 18 e domenica ore 17).Nel ruolo della protagonista Mirandolina Sonia Bergamasco – Premio UBU 2022 come miglior attrice con lo spettacolo Chi ha paura di Virginia Woolf? – e con lei sul palco un cast d’eccezione: Marta Cortellazzo Wiel, ...