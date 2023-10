La Lazio batte la Fiorentina | Immobile su rigore al 95' Scamacca-show e l' Atalanta domina a Empoli

(Di lunedì 30 ottobre 2023)1-0(4-3-3): Provedel 6.5; Lazzari 6, Patric 6, Romagnoli 6, Marusic 5.5; Guendouzi 6 (22'st Kamada 6), Rovella 6 (18'st Cataldi 6), Luis Alberto 6 (22'st Vecino 6.5); Felipe Anderson 5.5, Castellanos 6 (33'st7), Zaccagni 5.5 (32'st Pedro 6.5). In panchina: Sepe, Mandas, Gila, Pellegrini, Hysaj, Basic, Isaksen. Allenatore: Sarri 6.(4-2-3-1): Terracciano...

