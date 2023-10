La Lazio batte la Fiorentina all' ultimo respiro | decide un rigore di Immobile

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Vittoria in pieno recupero per la squadra di Sarri. Ildirompe l'equilibrio di una sfida equilibrata, che sembrava destinata al pari

Va in archivio la 10a giornata della Serie A 2023 - 24 , con il Monday Night- Fiorentina che ha chiuso il lungo weekend del massimo campionato italiano. La squadra di Maurizio Sarrii ragazzi di Vincenzo Italiano all'ultimo secondo, grazie al gol partita di Ciro ...

La Lazio vince in extremis con la Fiorentina grazie al gol di Immobile su rigore e sale a quota 16 punti, uno in meno della Viola, che sciupa l'occasione di andare sopra a Napoli ...Vittoria al cardiopalmo per la Lazio, che all'Olimpico batte la Fiorentina 1-0. A decidere la gara, una rete su rigore di Ciro Immobile praticamente a tempo scaduto. Tre punti pesantissimi per i ...