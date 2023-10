La Lavagna Digitale | Strumento per una Didattica Innovativa e Coinvolgente GRATUITO | POSTI LIMITATI

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 30 ottobre 2023) SO.GE.S. srl, in collaborazione con Orizzonte Scuola e con Viewsonic presentano un webinar per potenziare la propriaattraverso le lavagne multimediali. Il webinar si terrà Giovedì 9 Novembre, alle ore 16.30. Se non posso seguire in diretta? Nessun problema! Il webinar sarà registrato. La registrazione sarà disponibile all’interno della piattaforma di formazione di Orizzonte Scuola. Durata: il L'articolo .