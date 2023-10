LA Knight | “È l’inizio della mia Era”

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Siamo tutti desiderosi di vedere l’atteso confronto tra LAe Roman Reigns. I due si affronteranno sabato 4 Novembre, in occasione di Crown Jewel. Il leader dello “Yeah Movement” ha conquistato il privilegio di lottare per la corona massima a forza di vittorie e osanna del pubblico. D’altro canto, il Capotribù, ha accolto una sfida importante, provenendo da una superstar lanciata con trionfo verso il successo che si presenta come una valida alternativa al suo lungo regno da campione. Va sottolineato che lo sfidante del capoBloodline non solo gode del sostegno del pubblico, e di una buona opinionedirigenza, ma ha avuto anche un “endorsement” ufficiale dalla leggenda John Cena. Quest’ultimo infatti lo ha designato come unico atleta oggi in possesso delle credenziali necessarie per sfidare Roman Reigns. Il ...