La denuncia | morti sotto le bombe israeliane altri 10 dipendenti Onu a Gaza

L'Unrwa, l'agenzia delle Nazioni Unite dedicata ai rifugiati palestinesi, ha riferito che altri dieci membri del suo staff nella Striscia di Gaza sononelle ultime 72 ore. Il totale dal 7 ottobre, giorno dell'attacco di Hamas a Israele, è salito a 63. Griffiths (Onu) in Israele, `visto per alcuni giorni´ Il Coordinatore per gli aiuti umanitari ...

La denuncia di Save the Children: "Sono morti a Gaza più bambini ... Agenzia Nova

Se non è strage questa Collettiva.it

Sono 29 i giornalisti confermati morti dall'inizio del conflitto Israele - Gaza, è quanto riporta l'organizzazione indipendente CPJ, Comitato per la protezione dei gio ...di Mauro Evangelisti Valico di Erez, a Nord della Striscia di Gaza. Un gruppo di miliziani di Hamas esce da uno dei cunicoli che ancora i bombardamenti israeliani non hanno distrutto. Tentano ...