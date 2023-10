La cristallografia secondo Pierre Curie

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nato nel 1859 e deceduto nel 1906,è stato un ben noto fisico francese. Per sempre il suo nome sarà posto di fianco a quello di sua moglie, Marie. I due hanno infatti consegnato al mondo una cruciale scoperta, valsa loro il premio Nobel per la fisica nel 1903 (insieme con Antoine Henri Bacquerel, ndr). Cos’è laPrima di cimentarsi nello studio delle radiazioni, di cui parleremo in seguito,si era dedicato a svariate attività. Tra queste è da annoverare il suo studio della, perseguita insieme a suo fratello Jacques. Vediamo nello specifico di cosa si tratta. È una scienza multidisciplinare, che ha come scopo principale quello di riuscire a fornire informazioni in merito alla struttura ...