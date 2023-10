La Coppa Italia e la Supercoppa saranno su Mediaset nel triennio 2024-2027

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Nel-27 saràla casa dellae della Superna. L’operazione porterà nelle casse della Lega Serie A poco più di 51,8 milioni di euro. Che con la parte variabile salgono a 56. Meno dei 62 come base di partenza, ma più dei 48 milioni portati a casa nel2021-24. I club hanno confermato la trattativa in videoconferenza. La parte variabile sarà legata ai parametri di ascolto. SportFace.

... la squadra è scesa subito in campo al CRAI Sport Center in vista dei prossimi impegni ufficiali: mercoledì i rossoblù saranno di scena a Udine in; domenica nuova gara di campionato in ...

Coppa Italia, al via i sedicesimi: il programma dei match in tv Calcio e Finanza

L’U.S. Salernitana 1919 informa che in occasione della gara di Coppa Italia Salernitana – Sampdoria in programma il 31 ottobre 2023 alle ore 18:00, i varchi d’accesso dello Stadio “Arechi” saranno ...La stagione outdoor su pista si chiude in bellezza per l’Atletica Virtus che, in occasione della finale nazionale della Coppa Italia lanci Fispes – Federazione italiana sport paralimpici e ...