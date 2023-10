La Cina parla più apertamente di guerra per Taiwan? Cosa si dice a Pechino

Leggi su formiche

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “Una volta che il governo cinese sarà costretto a usare la forza per risolvere la questione di, sarà unaper la riunificazione, unagiusta e legittima, sostenuta e partecipata dal popolo cinese Unaper schiacciare le interferenze straniere”. Non è tanto che il tenente generale cinese He Lei, ex vice presidente dell’Accademia delle Scienze Militari dell’Esercito di liberazione popolare, abbia usato certi termini domenica, allo Xiangshan Forum di; il punto è che li abbia usati pubblicamente e che sia ripreso – in video e virgolettati – da media come la televisione CGTN o il giornale Global Times. Ossia dove abitualmente si cerca di spingere per una linea meno dura, perché la narrazione del Partito comunista cinese prevede che l’annessione di...