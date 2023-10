La bufala delle «terroriste di Hamas travestite da civili»

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Un classico caso in cui si accusa persone che appaiono in video in zone di conflitto di essere attori. Questa è la dinamica in cui si inseriscono due filmati messi a confronto sui social. In ciascuno compare una coppia di donne, che secondo chi condivide il confronto sarebbero le stesse in entrambi i video. Tuttavia, in realtà si tratta di quattro donne diverse. Per questa e altre verifiche vi suggeriamo i due speciali “Le bufale della propaganda pro Israele” e “Le bufale della propaganda pro Palestina“. Per chi ha fretta Circola un confronto video in cui si sostiene che quattro donne diverse siano in realtà la stessa coppia. Si tratterebbe di duediche prima agitano le pistole e poi si travestono dae piangono davanti alle telecamere. In realtà, i due video non hanno nulla a che vedere l’uno ...