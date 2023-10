La Banca centrale europea | tra contrasto all’inflazione e tassi alle stelle

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Francoforte – Lo spettro dell’inflazione si aggira in Europa (ed in particolare in Italia) da circa 2 anni. Un esponenziale aumento dei prezzi, con conseguente diminuizione del potere d’acquisto, sta attanagliando il Vecchio Continente. Un aumento che ha “costretto” la(Bce) ad intervenire con mosse da lacrime e sangue, condizionando e non poco la vita di milioni di europei. Tanto basta a capire come mai il tema Bce, dopo tanti anni, è tornato preponderante nel dibattito pubblico. E, probabilmente, lo sarà ancora per un bel po’. La, che ha sede a Francoforte, è laincaricata dell’attuazione della politica monetaria per i venti 20 Stati ell’Unioneche hanno aderito ...