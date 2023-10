Kvaratskhelia | siparietto alla cerimonia del Pallone d’Oro | c’entra il suo nome! VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 30 ottobre 2023)protagonista nel backstage della premiazione delesilarante con un personaggio amatissimo del webed Osimhen, graziestraordinaria passata stagione con il Napoli, sono finiti nella classifica dei migliori 30 giocatori candidati al. Mentre Osimhen non ha presenziatodi premiazione a Parigi, l’esterno georgiano si è mostrato dinanzi alle telecamere con sua moglie e poi è salito sul palco assieme a Bernardo Silva.fine l’ex Dinamo Batumi ha raggiunto la quattordicesima posizione. Osimhen invece ha conquistato la top ten, raggiungendo l’ottava posizione. Si tratta di un risultato storico per il Napoli, che non ...