(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il fattore K non smette mai di stupire. Il nuovo prodotto hot della linea di bodywear Skims? Unconintegrati che ricrea l'effetto inturgidimento perenne. Parte dei proventi andranno, pare, alla lotta per il climate change. Greenwashing o idea geniale? Quel che è certo è che una certa Samantha l'aveva predetto…

Dunque, cosa le sta succedendo Nel cast anche la diva dei realitye Cara Delevingne. Nella stagione 2 della comedy natalizia con Tim Allen, Scott continua ad affrontare un mondo in ...

Kim Kardashian, la crisi climatica e il reggiseno con i capezzoli la Repubblica

Kim Kardashian lancia il Nipple Bra, il reggiseno coi capezzoli «incorporati» Vanity Fair Italia

"Non importa quanto faccia caldo, sembrerà sempre tu abbia freddo". La modella e influencer lancia sul mercato il suo nuovo prodotto: il ...Kim Kardashian è pronta per dare il via al suo Halloween. Nelle ultime ore ha decorato casa in modo davvero macabro e si è servita dei social per ...