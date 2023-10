Kim Kardashian | il nuovo reggiseno The Ultimate Nipple divide l’opinione pubblica | soluzione o cattivo gusto?

Leggi su gossipitalia.news

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Kim, che la si ami o la si odi, ha sempre idee innovative e sicuramente che fanno discutere. La sua ultima trovata? IlThe, l’intimo con i capezzoli incorporati: da qualche tempo l’ultima tendenza vede ragazze e donne sentirsi sempre più a loro agio mostrandosi in pubblico senzae mostrando quindi anche quelli che fino a poco tempo fa si ritenevano “incidenti”, ma che oggi sono quasi un must have, tanto che Kim l’ha reso un prodotto della sua collezione di intimo. Il prodotto, ma ...