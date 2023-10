Kean meglio di Vlahovic | “In questo momento Dusan merita la panchina”

Leggi su ilveggente

(Di lunedì 30 ottobre 2023)è stato il migliore in campo della Juventus contro il Verona, mentre percontinua ilno. Secondo l’ex bianconera Fabrizio Ravanelli, il serbo dovrebbe lasciare spazio al giovane italiano. Ravanelli, ex attaccante della Juve, è intervenuto ai microfoni di TvPlay spiegando perchémeriterebbe a oggi di giocare titolare al posto die perché la Juventus non può ancora imporsi come principale rivale dell’Inter per la lotta allo scudetto.(LaPresse)“Per Inter e Juventus non è una mini fuga“, ha spiegato Ravanelli. “La Juve non sembra poter tenere il ritmo dell’Inter. Per me, l’unica che può scappare è l’Inter e l’unica squadra che può provare a tenerle testa è ...