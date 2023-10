Juve | retroscena Cambiaso | così ha anticipato l’Inter un anno fa

... ma dietro questi risultati c'è anche undi mercato che riguarda l'Inter, come ... Ausilio lo voleva fortemente, ma i nerazzurri in quel momento non potevano chiudere e laè stata brava a ...

Juve, che retroscena su Cambiaso: l'Inter era a un passo Calciomercato.com

Cambiaso mania in casa Juve: clamoroso retroscena svelato dal procuratore. C’entra l’Inter JMania

Clamoroso Sarri: lascia la Lazio a giugno Clamoroso in casa Lazio. Come riferito da Il Messaggero, Maurizio Sarri starebbe meditando l’addio a fine stagione nonostante un contratto in scadenza a giug ...Dopo l'esperienza a Bologna, Andrea Cambiaso si è preso la Juventus. La conferma è arrivata nel gol-partita messo a segno contro il Verona, ma dietro questi risultati c’è anche un retroscena di ...