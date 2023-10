Juve - Inter | muri da scudetto Mou quanti alibi E Pioli

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Cinque domande al campionato, cinque risposte del viocedirettore della Gazzetta Andrea Di Caro. Dal Napoli di Garcia alle parole di Mourinho, dalle ambizioni di Allegri al valore di Thuram per l', fino ai nervi tesi in casa Milan dopo i cambi di ...

Cinque domande al campionato, cinque risposte del viocedirettore della Gazzetta Andrea Di Caro. Dal Napoli di Garcia alle parole di Mourinho, dalle ambizioni di Allegri al valore di Thuram per l', fino ai nervi tesi in casa Milan dopo i cambi di ...

Juventus, l'avvio che serviva: Allegri sorride e mette l'Inter nel mirino - Sportmediaset Sport Mediaset

Inter, c'è un piano per Zielinski. Ed è sfida con la Juve La Gazzetta dello Sport

Nella serata della vittoria in extremis contro l'Hellas Verona, la Juventus si è dovuta arrendere al forfait ... dovrà cominciare l'iter riabilitativo in vista della sfida contro l'Inter del prossimo ...L'Inter ha sette punti in più rispetto a un anno fa ... alle grandi difficoltà che scandirono il primo segmento della passata stagione. Bene anche la Juventus, che fa registrare un +6, mentre è ...