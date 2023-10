Juric deve capire cosa fare con questo Torino

Le sue condizioni verranno valutare quest'oggi dallo staff medico granata: il tecnico del Torino, Ivan, chegià fare i conti con un'emergenza difensiva, spera però di poter recuperare il ...

Lecce-Torino e Juventus-Verona, le probabili formazioni RaiNews

Lecce-Torino 0-1, Juric: “Abbiamo dato un taglio su certe cose” Toro News

Punito da Juric che contro Juve, Inter e Lecce non lo ha utilizzato anche se è il capocannoniere con tre gol: non lo ha convocato con i bianconeri, anche se ufficialmente per un ...Da giorni, Juric risponde gelidamente alle domande su Radonjic: «Faccio scelte tecniche diverse». I comportamenti a dir poco discutibili del serbo (una miriade di atteggiamenti strafottenti e chi più ...