Judo | i convocati dell’Italia per gli Europei 2023 Tre forfait importanti

Leggi su oasport

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Sarà l’Arena Sud de France di Montpellier la cornice deglidi, che si disputeranno dal 3 al 5 novembre. Per il grande appuntamento continentale, che mette in palio puntiper il ranking di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, la squadra azzurra sarà composta da diciassette atleti. In campo maschile sono stati: Angelo Pantano e Andrea Carlino (-60 kg), Fabio Basile e Matteo Piras (-66 kg), Giovanni Esposito e Manuel Lombardo (-73 kg), Antonio Esposito (-81 kg) e Christian Parlati (-90 kg). Tra le donne, invece, sono state queste le convocazioni: Assunta Scutto e Francesca Milani (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Flavia Favorini e Savita Russo (-63 kg), Irene Pedrotti (-70 kg), Alice Bellandi (-78 kg) e Asya Tavano (+78 kg). Una squadra ...