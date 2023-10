Jannik Sinner | tam-tam impazzito dopo il trionfo | cosa può accadere nel 2024

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Abbiamo visto un ragazzo dai capelli rossi che, ieri, sul veloce di Vienna tirava i colpi di rimbalzo come Djokovic, serviva come il serbo e, a rete, non dava scampo come fa Nole quando è in giornata. Peccato non parlasse il serbo ma un italiano con forti inflessioni della Val Pusteria e mostrasse un tennis celestiale, mai espresso prima su un campo veloce., ora, è davvero a un passo dalla gloria: entrando in una nuova dimensione della sua ancor verde carriera, ha vinto il torneo 500 viennese mortificando, come un mese fa a Shangai, il robot russo Daniil Medveded. 7-6-4-6, 6-3 il punteggio a suo favore al termine di un duello fisico e vissuto sui nervi come spesso accade nelle finali del grande tennis. Il ragazzo di San Candido ha fatto suo il quarto titolo del 2023 (su sei finali giocate) e il decimo in carriera, risultato che gli ha ...