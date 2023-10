Jannick Sinner dopo la vittoria a Vienna | «Le sconfitte mi hanno aiutato a crescere»

Leggi su open.online

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il tennista Jannikieri ha vinto l’Atp dibattendo Medvedev. Si tratta del quarto titolo dell’anno e del decimo in carriera per lui, che ha eguagliato il quarto posto nella classifica dello sport già raggiunto da Adriano Panatta. A 22 anni spiega in un’intervista a La Stampa che tutto è cambiatogli Us Open: «Mi sento sempre meglio, e paradossalmente anche quella sconfitta mi ha. A Pechino ho giocato meglio che un mese prima, e oggi meglio di un mese fa. Ma un mese è troppo poco per cambiare così tanto: questo è il frutto del lavoro che stiamo facendo da un anno e mezzo». Oggi si pone come obiettivo le Atp Finals di Torino: «Lì in campo ci saranno gli otto migliori giocatori del mondo. Quindi ognuno di noi può vincere». La colazione con papà Oggi dice che ...