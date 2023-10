Italia U17 | Qualificazioni Europei | Azzurrini a Forlì contro la Grecia

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) L’Under 17 si prepara ad affrontare la sfida decisiva nella strada per gli. Glidi Massimiliano Favo affronteranno lanell’ultima e determinante gara del Qualifying Round a quattro squadre. Dopo il pareggio a reti bianchel’Irlanda del Nord, all’servirà, per evitare calcoli complicati che coinvolgono anche gli altri raggruppamenti, almeno un pareggioi pari età ellenici per il passaggio del turno. “Il nostro obiettivo – sottolinea il capitano degli, Niccolò Gariani – è vincere questa gara. Ci arriviamo carichi a mille, per prenderci questo primo posto nel girone”. SportFace.