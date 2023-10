It Follows 2 | il sequel si farà e ha già un titolo ufficiale

(Di lunedì 30 ottobre 2023) It2 è stato appena confermato ufficialmente e ha già un, They Follow, oltre ad una possiibile data di inizio delle riprese fissata al 2024. Ildel cult horror vedrà riuniti il regista David Robert Mitchell e la protagonista Maika Monroe. Maika Monroe riprenderà il ruolo di Jay Height, la ragazza che in It, dopo aver fatto sesso con il suo ragazzo, per la prima volta, viene perseguitata da una minacciosa entità, che di volta in volta ha l’aspetto di persone diverse. In seguito Jay scopre che l’unica maniera di sfuggire alla morte è passare la maledizione ad un’altra persona, sempre tramite l’atto sessuale, e questa a sua volta si ritroverà inseguita ovunque, senza un attimo di tregua. Tuttavia, se la persona a cui viene passata la maledizione viene uccisa, la maledizione tornerà a ...

Otto anni dopo il suo debutto in It, Maika Monroe recita in un altro film in cui si guarda ... Quinto capitolo della serie ediretto di Scream 4 , uscito nel 2011, è la prima pellicola a ...

Mitchell will return to write and direct the sequel, which will reunite him with "It Follows" star Maika Monroe, Variety reports. The movie is set to shoot in 2024.