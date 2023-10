Israele | sull' Osservatore Romano la vice premier palestinese Amal Jadou | «Per noi Hamas è ancora un partito politico»

...Ricostruire la pace di Abramo per fermare la strage di civili trae Hamas, l'editoriale di Matteo Renzi Ma rischiano di essere pasticci, non riforme.La Meloni, molto in difficoltà'...

Tank israeliani vicino a Gaza City. Scontri in Cisgiordania, morti cinque palestinesi - Putin: "L élite Usa dietro il conflitto plaestinese" - Putin: "L élite Usa dietro il conflitto plaestinese" RaiNews

Guerra, Netanyahu: terza fase guerra, esercito avanza a Gaza. LIVE Sky Tg24

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Israele non accetterà la cessazione delle ostilità dopo i terribili attacchi del 7 ottobre"."C'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra". Così Netanyahu in conferenza a ...Roma, 30 ott. (askanews) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che Israele non accetterà la cessazione delle ostilità dopo i terribili attacchi del 7 ottobre scorso da parte di Hamas. Pa ...