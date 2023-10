Israele | stiamo aumentando operazioni dentro la Striscia

''seguendo minuto per minuto i 14 italiani, più i loro familiari , che non sono nella zona ... Crosetto: 'La guerra sarà lunga,duro ma è necessario' 'Gli europei non si illudano, la ...

Esercito Israele, 'stiamo estendendo le operazioni a Gaza' Agenzia ANSA

Israele: stiamo aumentando operazioni nella Striscia. Colpito palazzo con 20 terroristi di Hamas ilmessaggero.it

di Mauro Evangelisti Valico di Erez, a Nord della Striscia di Gaza. Un gruppo di miliziani di Hamas esce da uno dei cunicoli che ancora i bombardamenti israeliani non hanno distrutto. Tentano ...La notizie tanto temuta è arrivata. «Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita». Lo ha detto a Rtl la madre di Shani Louk, la ...