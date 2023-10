“Israele sapeva di bombardare un gruppo di giornalisti Così è morto Issam Abdallah” | i risultati dell’inchiesta indipendente di Rsf

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Non potevano che essere identificati come: l’esercito di Tel Aviv ha quindi deliberatamente colpito ildi sette persone nel raid che il 13 ottobre ha ucciso il reporter di Reuters. Ad arrivare a questa conclusione, mentre si cercano ulteriori elementi sui fatti avvenuti al confine trae Libano, è un’inchiestasvolta da Reporter Senza Frontiere che ha analizzato video e immagini del luogo, testimonianze dei presenti e la conformazione del territorio. Tutti gli elementi raccolti hanno portato l’organizzazione non governativa a stabilire che i due razzi dello Stato israeliano hanno colpito volontariamente la troupe. È il 13 ottobre, sono passati sei giorni dall’attacco di Hamas nel sud diche portato alla ...