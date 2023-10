Israele-Palestina | Ricciardi M5S in Aula | “Astensione all’Onu sulla risoluzione per il cessate il fuoco indecorosa Meloni riferisca”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “La presidente del Consiglio venga in quest’a spiegare una delle pagine più indecorose di questo Paese: l’dell’ambasciatore italiano all’Assemblea generale Onuper ilila Gaza. È stata una delle pagine più indecorose e vergognose della nostra storia, frutto di una mancanza di dibattito nel nostro Paese e nelle aule parlamentari”. Così il deputato Riccardo, vice presidente del Movimento 5 stelle, intervenendo alla Camera. “Ormai in Italia si può solo dire ‘condanno Hamas’ e chi fa un passo in più è considerato un giustificazionista. Tutto il resto non conta. Sembra ormai che la storia in Medio Oriente sia iniziata il 7 ottobre 2023, così come in Ucraina il 24 febbraio 2022. E anche se lo dice il segretario ...