Israele-Palestina | Netanyahu | “Cessare il fuoco significa arrendersi ad Hamas | non accadrà Questo è il tempo della guerra”

... ovvero che ' Hamas non può e non deve cavarsela , sarebbe la vittoria del terrorismo e dell'Iran che assembla una vasta alleanza sicaria per annientare'. "Una manifestazione indetta da un ...

Tank israeliani vicino a Gaza City. Scontri in Cisgiordania, morti cinque palestinesi - Putin: "L élite Usa dietro il conflitto plaestinese" - Putin: "L élite Usa dietro il conflitto plaestinese" RaiNews

Guerra, Netanyahu: terza fase guerra, esercito avanza a Gaza. LIVE Sky Tg24

“Le richieste di cessate il fuoco sono richieste affinché Israele si arrenda a Hamas, si arrenda al terrorismo, accetti la cessazione delle ostilità con Hamas dopo i terribili attacchi del 7 ottobre."I terribili attacchi di Hamas in Israele il 7 ottobre sono stati scioccanti ... Lo ha detto al Consiglio di Sicurezza il commissario generale dell'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (Unrwa) ...