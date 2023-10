Israele-Palestina | Cacciari | “Le voci critiche sul conflitto ci sono ma non contano niente Tv e giornali propongono solo sparate da bar sport”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 ottobre 2023) “La polarizzazione del dibattito su? Ho tanti colleghi e amici che affrontano questa tragedia come si deve, senza fare i tifosi da bar: da Donatella Di Cesare a Giacomo Marramao. Ma cianche intellettuali di destra, come Franco Cardini. Diciamo che non c’è pensiero criticoper lecontinue delle tv e dei? Certo che c’è il pensiero critico in Europa e in Occidente, il problema è che non conta“. Così, ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta (Radio Cusano Campus), il filosofo Massimocommenta lo stato attuale della discussione sulisraelo-palestinese, aggiungendo: “Sento ancor parlare di ‘tra Oriente e ...