Israele | ma non solo L’opposizione a Meloni è un lavoro usurante

(Di lunedì 30 ottobre 2023), certo, ma non. Diciamoci le cose come stanno. Noi la critichiamo, la sfottiamo, la schiaffeggiamo e spesso la malmeniamo. Ma la verità è che oggi, in Italia, fare opposizione ...

È un videoverificato che circola da ieri sui canali Telegram che seguono la guerra tra Hamas ee sembra arrivare dall'area dove i soldati si sono spinti più in profondità, il litorale ...

Netanyahu: 'Israele non sta combattendo solo la propria guerra, ma una guerra per l'umanità' TGLA7

La battaglia di Gaza - Kamala Harris: "Niente soldati Usa in Israele, non confondere Hamas con i palestinesi" - Kamala Harris: "Niente soldati Usa in Israele, non confondere Hamas con i palestinesi" RaiNews

Quale deve essere l’Europa in questo scenario, nella situazione resa ancora più drammatica non solo dall’invasione russa in Ucraina anche dalla guerra tra Hamas e Israele… Ne discutono in Agenzia ...Il 30 ottobre 1998 usciva per la prima volta in sala l'opera di Tony Kaye, la pellicola più importante di sempre sull'odio razziale negli Stati Uniti ...