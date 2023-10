Israele espande le operazioni di terra a Gaza

...Bonfranceschi Dove nasce il conflitto trae Palestina di Paolo Mossetti Ancora peggio potrebbe fare l'ultimo fenomeno legato alle kilonove, e cioè la bolla di raggi cosmici che si...

Israele espande operazioni, colpiti 450 obiettivi Hamas - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Israele espande la sua operazione nella Striscia di Gaza Il Foglio

Nonostante il costo della vita sempre più alto che i connazionali sono chiamati ad affrontare sono oltre 7,5 milioni gli italiani che hanno programmato un break per il ponte di Ognissanti. Si p [...] ...Siam Viaggi espande il proprio brand Travel North America con le new entry Messico e Guatemala. Il Product Manager Paolo Aloe anticipa ulteriori sviluppi per il 2024, con l'introduzione di ulteriori ...