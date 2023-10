Israele | è stallo nei negoziati su ostaggi | cosa chiede Hamas

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Media: "Funzionari israeliani in Qatar sabato per discutere di accordo" Funzionari israeliani si sarebbero recati sabato in Qatar per discutere di un accordo sugliin mano adnella Striscia di Gaza. Lo scrive Ha’aretz, attribuendolo a notizie provenienti dagli Stati Uniti. Ma secondo fonti americane iper il rilascio deglisono inperché, chein cambio carburante, è disposta a liberare solo un gruppo ristretto dei 239 catturati il 7 ottobre. “insiste nel voler carburante,, gli Stati Uniti ed altri Paesi vogliono il rilascio di un gruppo consistente di”, spiegano le fonti a Nbcnews, sottolineando che isi sono bloccati ...