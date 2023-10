Israele | è stallo nei negoziati su ostaggi | cosa chiede Hamas

(Di lunedì 30 ottobre 2023) (Adnkronos) – Funzionari israeliani si sarebbero recati sabato in Qatar per discutere di un accordo sugliin mano adnella Striscia di Gaza. Lo scrive Ha’aretz, attribuendolo a notizie provenienti dagli Stati Uniti. Ma secondo fonti americane iper il rilascio deglisono inperché, chein cambio carburante, è disposta a liberare solo un gruppo ristretto dei 239 catturati il 7 ottobre. “insiste nel voler carburante,, gli Stati Uniti ed altri Paesi vogliono il rilascio di un gruppo consistente di”, spiegano le fonti a Nbcnews, sottolineando che isi sono bloccati prima chelanciasse, nella ...

Israele-Hamas, è stallo nei negoziati su ostaggi: ecco perché Adnkronos

Funzionari israeliani si sarebbero recati sabato in Qatar per discutere di un accordo sugli ostaggi in mano ad Hamas nella Striscia di Gaza. Lo scrive Ha'aretz, attribuendolo a notizie provenienti ...