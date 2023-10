“Israele è il colpevole ideale | metafora dell’occidente colonialista”

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il filosofo e intellettuale francese Pascal Bruckner, autore di un saggio che ha segnato profondamente il dibattito delle idee parigino e più in generale occidentale come “Le Sanglot de l’homme blanc”, analizza la fretta di una parte della stampa e dei politici nell’accusaredi aver lanciato il missile che ha colpito un ospedale a Gaza. L’ultimo libro di Bruckner si intitola “Le Sacre des pantoufles. Du renoncement au monde” (Grasset). Perché tanti media e responsabili politici hanno diffuso, senza una particolare precauzione, l’affermazione dell’organizzazione terroristica Hamas secondo cuieradel bombardamento dell’ospedale di al-Ahli, a Gaza, lo scorso martedì 17 ottobre? Una mancanza di prudenza che illustra, secondo Pascal Bruckner, la demonizzazione dello stato ebraico. E attraverso questa ...

... ma al tempo stesso vorrebbero Nethanayu fuori dal governo e unpiù debole e meno interventista a Gaza. Tutto ciò sempre con quell'idea di fonda di un Occidente in fin dei conti...

L'obiettivo di Israele a Gaza deve essere lo stesso che si posero gli Alleati alla fine della Seconda guerra mondiale con la Germania di Hitler ...