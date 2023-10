Israele e Hamas | il fact-checking di X non combatte le fake news | anzi

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Il servizio gestito dagli utenti e promosso da Elon Musk in realtà sta peggiorando la situazione, come raccontano diversi collaboratori

È il quarto giorno di quella che l'esercito israeliano ha definito una "nuova fase della guerra" contro, con incursioni via terra e bombardamenti sempre più ...

Scontri a Nord di Gaza tra militari israeliani e miliziani di Hamas. Assalto ai depositi di scorte - Diretta streaming: le immagini dalla Striscia di Gaza in tempo reale (video) - Diretta streaming: le immagini dalla Striscia di Gaza in tempo reale (video) RaiNews

Israele - Hamas: le news del 29 ottobre la Repubblica

Quale deve essere l’Europa in questo scenario, nella situazione resa ancora più drammatica non solo dall’invasione russa in Ucraina anche dalla guerra tra Hamas e Israele… Ne discutono in Agenzia ...Il Qatar appoggia Hamas e investe nei campus Usa Negli ultimi decenni i soldi ... partnership dopo che il ministro degli Esteri del Qatar ha affermato che “solo Israele è responsabile” del pogrom ...