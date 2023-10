“Israele deve accettare lo scambio tra detenuti e ostaggi” | l’appello dell’ex capo dei servizi segreti Ayalon

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Bisogna trattare e negoziare unotra. Non ha dubbi Ami, exdi Shin Bet,di. In un’intervista al Tg3,sottolinea gli errori politici del premier israeliano, Benjamin Netanyahu. Per l’exdeiisraeliani la soluzione doveva passare per la deterrenza, qualcosa che però “noi israeliani non abbiamo capito, consideriamo i palestinesi come persone ma non li vediamo come popolo”. Invece “i palestinesi si vedono come popolo e quando arrivano al punto di credere di non avere più nulla da perdere, allora sceglieranno di fare la fine di Sansone. Noi avremo sicurezza quando loro avranno ...