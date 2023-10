Investita in centro città | Sheila si risveglia dal coma

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiA distanza di una settimana esatta dal terribile investimento a Corso Europa, arrivano le prime notizie di speranza per la vita diBrenna, la 44enne che nell’attraversare frettolosamente la strada è stata colpita alla testa da una filovia dell’Air che transitava in direzione via Roma. Da subito traportata all’ospedale Moscati di Avellino, dove la donna resta ricoverata nel reparto di rianimazione dove nelle scorse ore è statata dalla sedazione ed estubata. La prognosi resta riservata ma le sue condizioni lasciano ben sperare rispetto al quadro clinico delle prime ore con i progressivi miglioramenti registrati nei giorni successivi al sinistro. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata di lunedì scorso quando, secondo una prima ricostruzione dei fatti su cui comunque continuano le ...