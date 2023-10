Invecchiamento attivo | da Fnp Cisl la proposta di una rete sul territorio

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Bergamo. A Bergamo e provincia, le persone over 65enni sono oltre 244.000. Erano 154.886 nel 2001, saranno 356.789 nel 2042. Per questa fascia di popolazione, da qualche anno, il sindacato dei pensionatidi Bergamo si “batte” per avviare una prospettiva politica e sociale diversa: quella dell’. FNP ne ha parlato questa mattina , allo Spazio Polaresco di Bergamo, in un convegno insieme a docenti, ricercatori, amministratori, affrontando i vari aspetti nella vita dell’anziano: affettività, solitudine, silver economy, lavoro, welfare, diritti di cittadinanza e volontariato. “La longevità è una grande conquista dei nostri tempi con importanti ricadute di carattere sociale, culturale ed economico – dice Giacomo Meloni, segretario generale del Pensionatidi Bergamo. Diventa fondamentale, di ...