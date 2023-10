Inter-Roma | Trevisani | “Figura indecorosa dei giallorossi” Zazzaroni | “Gli mancava tutta la qualità”

(Di lunedì 30 ottobre 2023), così come tutte le altre partite di giornate, sono state oggetto del dialogo degli studi di Mediaset nella trasmissione di Pressing. Il match di San Siro, insieme a quello del Maradona, era sicuramente una partita da vedere con la lente di ingrandimento e che ha lasciato pareri contrastanti fra gli ospiti del tavolo. Il dibattito è iniziato con: “Allano 5 titolari,ladella squadra. Ha giocato per pareggiare ma era una strategia obbligata. Invece la vostra teoria è che lafa c….e e l’è una grande squadra. Va bene, va bene“. Poi è arrivata la risposta di: “no 5 giocatori? Lo sai chi ha vinto a San Siro 2 settimane fa? ...

E' chiaro che, per esigenze televisive, un big match comefaccia più gola di domenica sera rispetto a un lunedì alle 18 o alle 20.45. Ma è altrettanto chiaro che scendere in campo ...

Mourinho contro arbitro e Lega: "Ammonizioni scelte e che bel regalo non giocare il lunedì..." La Gazzetta dello Sport

Inter-Roma, tre gradi di separazione Corriere dello Sport

Clamoroso Sarri: lascia la Lazio a giugno Clamoroso in casa Lazio. Come riferito da Il Messaggero, Maurizio Sarri starebbe meditando l’addio a fine stagione nonostante un contratto in scadenza a giug ...Serie A, Inter-Roma: la MOVIOLA della sfida SERIE A INTER ROMA MOVIOLA - Si è da poco conclusa la sfida tra i padroni di casa dell'Inter e gli ospiti della Roma, gara valida per la 10ª giornata di Ser ...